تتار: الفيدرالية لم تعد خياراً مطروحاً.. والمساواة شرط للمفاوضات الرسمية

صرح رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار أن بلاده وضعت قبول حل الدولتين المبني على المساواة شرطاً للانتقال إلى مرحلة المفاوضات الرسمية فيما يخص أزمة الجزيرة، مشدداً على أن الفيدرالية لم تعد خياراً مطروحاً، حيث أنها استمرت لمدة 50 عاماً و لم تفض إلى نتيجة.

وأكد في حديث صحفي أن بلاده تؤيد التعاون من أجل التوصل إلى حل، مشيراً إلى أن هناك دولتين وشعبين مختلفين بالجزيرة منذ 60 عاماً، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والبيئة والطاقة حتى يمكن للشعبين العيش معاً بالجزيرة.

وشدد تتار على حق بلاده في التمتع بالسيادة الكاملة تماما مثل جارتها الرومية، موضحاً سعي الأخيرة لأن تكون الطرف الأقوى الذي يفرض إملاءاته، لكنه أكد أن قبرص التركية وأنقرة لن تقبلا هذا الوضع أبداً.

وفيما يخص إعلان الولايات المتحدة سحب دعمها لمشروع خط أنابيب "إيست-ميد" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قال تتار إنه كان واضحا منذ البداية أن ذلك سيحدث، لأن المشروع غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع نظرا لطول المسافة والتكلفة العالية.

وبالحديث عن منطقة مرعش، قال رئيس جمهورية شمال قبرص إن بدء هذه المرحلة يعد رسالة إلى كل العالم مفادها أن قواعد اللعبة قد تغيرت بجزيرة قبرص، وأن الجانب التركي قد طور رؤية جديدة لحل الأزمة.

وكانت المنطقة قد أُغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا عام 1974، لكن قبرص التركية أعادت فتح جزء منها العام الماضي بعد إغلاق دام 46 عاماً، وهي منطقة سياحية تقع بمدينة غازي موغوسا على الخط الفاصل بين شطري الجزيرة.

وأَضاف تتار أن فتح مرعش، وعودة سكانها إلى ديارهم وتسلم ممتلكاتهم عبر التقدم بطلب إلى اللجنة الخاصة بالأموال غير المنقولة بالمنطقة، كان ضرورة وقرارا صائبا من ناحية حقوق الإنسان.

وأوضح أنهم نفذوا استثمارات كبيرة في البنية التحتية بالمنطقة على مدار العام ونصف الماضي، وأن الأماكن المفتوحة في بها استقبلت حتى اليوم حوالي 400 ألف زائر رغم ظروف وباء كورونا.

ولفت إلى أن اللجنة الخاصة بالأموال غير المنقولة بمنطقة مرعش تلقت أكثر من 400 طلب من قبارصة روم لاستعادة ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن إدارة الشطر الرومي تضغط على المواطنين من أصحاب الحقوق لكي لا يتقدموا بطلبات إلى اللجنة بحجة أن ذلك سيزيد من شرعية دولة شمال قبرص التركية.

وأشار تتار بأن قبرص التركية لديها تواصل مع دول عدة حول العالم، كما أنها تستقبل سياحاً وطلاباً من 100 دولة، وبالتالي لديها تجارة بصورة غير مباشرة مع هذه الدول.

وأكد أنهم سيكثفون الجهود لزيادة علاقاتهم مع دول العالم، وأن تركيا ستكون إلى جوارهم وستساندهم في ذلك كما فعلت دائماً

وشدد على أن الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية سيتم عاجلاً أم آجلاً لأن هناك دولتين وشعبين مختلفين بالجزيرة ولا يمكن لأحد إنكار هذه الحقيقة.