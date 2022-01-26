ألطون: تركيا باتت قدوة للعالم عبر سياستها الإنسانية بملف الهجرة

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن أنقرة باتت قدوة للعالم عبر سياستها الواقعية والإنسانية حيال ملف الهجرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، لدى افتتاح ورشة عمل حول المهاجرين والإعلام، نظمتها الرابطة الدولية للمعلومات والإعلام (UMED) بدعم من رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأفاد ألطون أن تركيا بصفتها قوة داعمة للاستقرار، ناضلت في الميدان وعلى طاولة المفاوضات من أجل أمنها واستقرارها وأمن واستقرار دول المنطقة على حد سواء.

وتابع: "باتت تركيا في هذه النقطة قدوة للعالم من خلال سياستها الواقعية والإنسانية في (ملف) الهجرة".

وأردف: "نحن بحاجة لنهج عادل وصحافة أساسها البيانات، وقصص إنسانية واقعية، ولغة موحدة ومتكاملة، في مسألة تمثيل المهاجرين في الإعلام".

وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لضمان عودة المهجرين المظلومين بكرامة وأمن وطواعية إلى بلدانهم، مضيفا: "هذا الأمر أحد العناصر الحيوية في صميم سياستنا تجاه الهجرة".