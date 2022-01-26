إثر تعطل إمدادات الغاز الإيراني.. أذربيجان تزيد صادراتها من الغاز إلى تركيا

أعلنت شركة النفط الحكومية في أذربيجان أنها ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى تركيا في الأيام القادمة.

جاء ذلك وفق متحدث الشركة إبراهيم أحمدوف، في بيان أكد فيه أن تركيا تواصلت مع أذربيجان من أجل تلبية الحاجة المؤقتة بعد حدوث مشاكل تقنية بخصوص إمدادات الغاز الإيراني إليها.

وشدد أن باكو ردت بإيجابية على تركيا، قائلًا: "ستتم زيادة صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا بما يتماشى مع الطلب".

وفي نفس السياق، ذكر مراسل الأناضول أن عمليات تدفق الغاز الأذربيجاني إلى تركيا بدأت من نقطة الإدخال "تورك غوزو" في ولاية أردهان شمال شرقي البلاد.

وأشار إلى أن الكمية ستكون 5 ملايين متر مكعب يوميًا كحد أقصى لمدة قصيرة (لم يحددها).