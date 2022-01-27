أردوغان: مرحلة جديدة من العلاقات ستشهدها العلاقات التركية الإسرائيلية بزيارة هرتسوغ

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية ستبدأ بين البلدين مع تلك الزيارة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع قنوات محلية تركية مساء أمس الأربعاء، أثناء حديثه عن التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وضرورة التعاون بين بلدان المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات المتعلقة بالتعاون شرقي المتوسط، وتركيا بدورها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة أيضًا معها.

وحول رأيه في سحب الولايات المتحدة دعمها عن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قال أردوغان إن واشنطن انسحبت لأنها لم تر في المشروع ما كانت تتوقعه من حيث التكلفة والفائدة التي ستعود عليها.

من جهة ثانية أكّد أردوغان أن الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية في المتوسط مهدت لاتخاذ خطوات مهمة من قبل رجال الأعمال الأتراك في هذا البلد.

وأردف: "لا يمكن أن ينجح أي مشروع إقليمي يتجاهل تركيا في شرق البحر المتوسط، ونحن رأينا هذه الحقيقة بالفعل في منطقتنا وأكدنا على ذلك بشكل صريح".

ولفت إلى أن مشروع "إيست ميد" لم يكن واضح المعالم، ويفتقر لأي جدوى تقنية أو تجارية، وقد طرحته إدارة جنوب قبرص الرومية واليونان بدوافع سياسية لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المنطقة.

وأعرب الرئيس التركي عن ترحيب أنقرة برؤية الولايات المتحدة أخيرًا لهذه الحقيقة، مضيفاً أن بلاده تؤيد التعاون الشامل والتقاسم العادل للثروات في شرق البحر الأبيض المتوسط..

وأشار إلى أن تركيا اقترحت في هذا الصدد عام 2020 عقد مؤتمر شامل حول شرقي المتوسط لكن لم تكن هناك أي استجابة وهي لا تزال تنتظر.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تمنح الأولوية لمشروع "إيست ميد"، وأنها بدأت تعطي الأولوية للمشاريع القائمة على الطاقة المتجددة والكهرباء شرق المتوسط.

وفي 3 يناير/ كانون ثاني 2019، وقعت قبرص الرومية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.

ويرمي المشروع المذكور لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر قبرص ومنها إلى إيطاليا.

وفيما يخص زيارته المرتقبة إلى الإمارات الشهر القادم، قال أردوغان إن العلاقات بين تركيا ودول الخليج اكتسبت زخمًا في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الديناميكيات الجديدة التي ظهرت في المنطقة كان لها دور مهم في هذا الإطار.

وأشار إلى أن حل الخلاف الذي لا معنى له بين قطر ودول أخرى، ساهم بشكل خاص في ظهور روح جديدة من التعاون في المنطقة.

ولفت إلى بدء حقبة جديدة تعطي الأولوية للحوار والمصالحة، وموقف تركيا المبدئي والقائم على حسن النية تجاه منطقة الخليج وسط هذه البيئة الجديدة، أصبح مفهومًا بشكل أفضل.