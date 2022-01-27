الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمشروع ينتهك الجرف القاري التركي في شرق المتوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، توفير دعم مالي بقيمة 657 مليون يورو، لمشروع ربط الكهرباء بين اليونان وقبرص الرومية، وينتهك الجرف القاري التركي، في شرق المتوسط.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها ستقدم أكثر من مليار يورو إلى 5 مشاريع للطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، في إطار "اتفاقية أوروبا الخضراء".

وأضافت أنها ستوفر 657 مليون يورو لمشروع (Avrasya Interconnector) للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص الرومية، و170 مليونا لمشروع كهرباء بين بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأستونيا، و127 مليونا لمشروع كهربائي بين السويد وفنلندا.

كما ستقدم 78 مليونا لمشروع توسيع سعة محطات الغاز في بلغاريا، و4 ملايين لمشروع جمع الكربون في النرويج.

ويهدف المشروع لتمديد 898 كلم من الكابلات البحرية بين اليونان وقبرص الرومية، إلى جانب تمديد كابلات أخرى بين قبرص وإسرائيل.

ويظهر في مخططات المشروع أن الخط يمر بين قبرص وجزيرة كريت، ويخترق الجرف القاري التركي.

ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص الرومية في مارس/ آذار 2021، على مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية.

وكانت تركيا أرسلت مذكرات احتجاج إلى القنصليتين اليونانية والإسرائيلية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، بسبب انتهاك المشروع جرفها القاري.