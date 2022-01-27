الخارجية التركية تحيي ذكرى ضحايا "الهولوكوست"

أحيت وزارة الخارجية التركية، الخميس، ذكرى ضحايا الهولوكوست ممن قتلوا بشكل منهجي على يد النظام النازي والمتعاونين معه.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست" الذي يصادف 27 يناير/ كانون الثاني من كل عام، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت تركيا بتقديمه عام 2005.

وأشار البيان إلى أن الهولوكوست شهد مقتل ملايين الأشخاص من اليهود، والغجر، والمعاقين والأقليات والجماعات الأخرى المستهدفة.

وقال:" نستذكر باحترام ضحايا الهولوكوست ممن قتلوا بشكل منهجي على يد النظام النازي والمتعاونين معه".

وأضاف أن الإمبراطورية العثمانية وتركيا كانتا "ملاذاً آمناً لجأ إليه ملايين الأشخاص بمن فيهم اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد في مناطق مختلفة من العالم عبر التاريخ."

وأفاد بأن تركيا رحبت كذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية "بالعديد من اليهود الفارين من الاضطهاد النازي، وتم إنقاذ عدد كبير من اليهود، من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال."

وأكد أن كل ذلك تم بفضل عزم الحكومة التركية وجهود الدبلوماسيين الأتراك.

واختتم البيان بالقول إن "تركيا تتمسك بموقفها الصارم ضد معاداة السامية وكراهية الأجانب والعنصرية وكراهية الإسلام وجميع أشكال التعصب، وتساهم في التعاون الدولي في مكافحة خطاب الكراهية والجرائم."