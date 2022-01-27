السفير الأمريكي الجديد يزور ضريح أتاتورك

زار السفير الأمريكي الجديد لدى تركيا، جيف فليك، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ورافقته زوجته وعدد من موظفي سفارته بأنقرة.

ووضع فليك إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت إجلالا لروح مؤسس الجمهورية التركية.

وفي تدوينة له على دفتر "برج الميثاق الوطني" الخاص بزوار الضريح، عبّر "فليك" عن احترامه للشعب التركي وأتاتورك.

وأكد أنه ينتظر بفارغ الصبر للعب دور من أجل تأسيس علاقات أقوى بين تركيا والولايات المتحدة.

وكان السفير الأمريكي الجديد قد سلّم يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة.