تركيا ترحب بانضمام 6 دول لمنظمة التعاون الاقتصادي

رحبت تركيا، الأربعاء، بانضمام 6 دول جديدة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، حول قرار مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضم كل من الأرجنتين والبرازيل وبلغاريا، وكرواتيا، وبيرو ورومانيا.

وأوضحت الوزارة أن أنقرة ترحب بقرار ضم دول جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أنها كعضو مؤسس للمنظمة تولي أهمية كبيرة لنشر قيمها ومبادئها وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن المساهمة في تطوير المنظمة واعتماد قيمها ومبادئها المشتركة على نطاق عالمي، يزيد من فعاليتها العالمية ويعزز دورها الرائد في معالجة المشاكل الدولية.

وأكد البيان، أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم في عملية انضمام كل من الأرجنتين والبرازيل وبلغاريا وكرواتيا وبيرو ورومانيا.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الفرنسية باريس عام1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق.

وتسعى المنظمة إلى دعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.