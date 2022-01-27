"قطار الخير" ينطلق من أنقرة إلى أفغانستان محملا بمساعدات تزن 750 طنا

انطلق "قطار الخير" من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، محملاً بمساعدات تزن 750 طناً للشعب الأفغاني، جمعتها 11 منظمة إغاثية محلية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد.

وشارك في مراسم توديع القطار من محطة أنقرة التاريخية، وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إضافة لرئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

وفي كلمة له، قال قره إسماعيل أوغلو إن تركيا تقف إلى جانب كل محتاج ومظلوم أينما كان.

وأضاف أن المشروع يشمل قطارين يتكونان من 47 عربة ويحملان 750 طنا من المساعدات، سيقطعان مسافة 4 آلاف و168 كيلومترا عبر إيران وتركمانستان وصولا إلى أفغانستان، في غضون 16 يوما.