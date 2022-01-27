وزير خارجية أرمينيا يشارك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عزم نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، والممثل الأرميني الخاص لتطبيع العلاقات مع تركيا روبن روبينيان، المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع نظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، عقب لقاء عقداه بالعاصمة أنقرة.

وأفاد تشاوش أوغلو أن عملية التطبيع التي بدأت مع أرمينيا تتواصل بخطوات بناء الثقة، مشيرا ضمن هذا السياق إلى عقد الممثلين الخاصين للبلدين اجتماعهما الأول بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد أن الممثلين الخاصين على اتصال مستمر، ويعملان من أجل الاتفاق بشأن الاجتماع القادم.

وذكر أن الرحلات الجوية المتبادلة بين تركيا وأرمينيا ستبدأ في فبراير/ شباط القادم.

وحول منتدى أنطاليا الدبلوماسي، قال تشاوش أوغلو إن الدعوات وُجهت للجميع، لافتا إلى مشاركة واسعة من دول القارة الإفريقية.

وأشار إلى تأكيد 45 وزير خارجية إضافة لـ 5 وزراء دولة من إفريقيا حتى الآن المشاركة في المنتدى، إضافة لبعض الوزراء من أمريكا اللاتينية.

ونوه إلى مشاركة 30 ممثلا لمنظمات دولية بمن فيهم أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأمين عام المجلس الأوروبي.

وأضاف: "رأى الجميع أن هذه منصة بيئة حرة، وهذا ما نريده، فلنبرز الدبلوماسية والحوار، ونناقش المشكلات القائمة، ونكشف عن الرؤى المستقبلية".

وبخصوص مشاركة الجانب الأرميني في المنتدى، أوضح تشاووش أوغلو أنهم وجهوا دعوة لوزير الخارجية أرارات ميرزويان والممثل الخاص روبن روبينيان، وأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان أكد إمكانية مشاركتهما.

وتابع: "نسعد بذلك لأن أذربيجان ستشارك أيضا، ولتطرح أذربيجان أفكارها ولتفعل ذلك أرمينيا، وفي الوقت ذاته تكون جزءا من خطوات بناء الثقة".