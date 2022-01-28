الإغاثة التركية تدعم مستشفيات غزة بالوقود وترمم وتبني منازل

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (. )، الخميس، وقوداً لمستشفيات قطاع غزة، كما مولت بناء منزل وترميم إثنين آخرين تضررا خلال العدوان الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بغزة، محمود الشرفا، إن الهيئة قدمت لوزارة الصحة في القطاع 30 ألف و735 لتر وقود لمستشفيات القطاع، مشيراً إلى أنه تم توزيعه على مستشفيات دار الشفاء، والصداقة التركي-الفلسطيني، وبيت حانون، وأبو يوسف النجار.

وأضاف الشرفا أن الهيئة التركية مولت بناء منزل بشكل كامل، وإعادة ترميم منزلين تضررا خلال عدوان إسرائيل الأخير على القطاع عام 2021، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد إعادة ترميم وبناء مزيد من المنازل التي دمرتها إسرائيل، بالإضافة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

تأتي تلك المساعدات في إطار الدعم الإنساني لقطاع غزة المحاصر، والذي يعاني من ظروف صعبة.

وخلال العام الماضي شنت إسرائيل حرباً على غزة تسبب بخسائر قدرت بنحو 420 مليون دولار حسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.