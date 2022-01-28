تركيا ترحب بوقف إطلاق النار بين طاجيكستان وقرغيزيا

رحبت تركيا الجمعة، بوقف الاشتباكات قبل تصاعدها على حدود طاجيكستان وقرغيزيا أمس الخميس، وإعلان وقف إطلاق نار بين الطرفين.

وجددت وزارة الخارجية التركية في بيان، رغبة أنقرة الصادقة في حل التوتر الحدودي بين البلدين "الصديقين والشقيقين" عبر الطرق السلمية.

وقالت: "نرحب بهدوء الصراع على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزيا قبل أن يتفاقم بفضل تعقل الطرفين، وبإعلان وقف إطلاق للنار".

وتمنت الوزارة عدم تكرار مثل هذه الحوادث، داعية بالرحمة لمن قتلوا وبالشفاء العاجل للجرحى.

ووقعت الخميس، اشتباكات بين حرس الحدود الطاجيكي والقرغيزي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين، وبعد مشاورات اتفق البلدان على وقف لإطلاق النار.