تشاوش أوغلو: نسعى لتطوير حجم التبادل التجاري مع سيريلانكا إلى 500 مليون دولار

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سريلانكا، والارتقاء بحجم التبادل التجاري معها إلى 500 مليون دولار.

جاء ذلك في مقالة كتبها تشاوش أوغلو إلى الصحافة السريلانكية بمناسبة الزيارة التي يجريها اليوم الجمعة هناك، مشدداً على أنه حان الوقت لإكساب العلاقات الثنائية زخماً جديداً.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن بلاده تسعى لتطوير شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح مع سريلانكا، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 175 مليون دولار العام الماضي.

وشدد على ضرورة تركيز الجهود من أجل الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الهدف الذي تم تحديده خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في حزيران/يونيو 2021.

وفي سياق متصل قال تشاوش أوغلو إن تركيا توفر منحا دراسية للطلاب السريلانكيين في جامعاتها منذ 1992، إضافة إلى تقديمها مساعدات طبية لهذا البلد خلال جائحة كورونا.

وذكر أن الخطوط الجوية التركية تسير 11 رحلة اسبوعيا بين إسطنبول والعاصمة السريلانكية كولومبو، وأنها لم توقف رحلات الشحن التجاري إلى هذا البلد خلال الجائحة.