الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، إن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب والإرهابيين بحزم وإصرار.

وأضافت أن أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد 5 إرهابيين من التنظيم، عقب إطلاقهم النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.