أردوغان يؤكد استقدام المزيد من الاستثمارات تعزيزاً للنمو الاقتصادي

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تعمل على تعزيز نمو الاقتصاد وذلك بالتركيز على استقدام المزيد من الاستثمارات في القطاعات كافة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد.

وأكد أردوغان أن تركيا تواصل مسيرة الإنتاج وستعزز صادراتها خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أن حكومته تواصل تقديم الخدمات لكافة المواطنين، وأن حكومات حزب العدالة والتنمية تستمد قوتها من الشعب والثقة المتبادلة بينهما.

وتابع قائلا: "رغم المشاكل الخطيرة التي نواجهها على نطاق عالمي، نواصل تفعيل أكبر الاستثمارات في بلادنا، ونحن من البلدان التي تمكنت أن تتجاوز فترة الوباء الذي هز حتى أكثر دول العالم تقدما بأقل ضرر".

وأردف: "عام 2020، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 بالمئة، بينما تركيا سجلت نموًا بنسبة 1.8 بالمئة. وعلى الرغم من الظروف الوبائية، وفرنا فرص عمل لـ2.7 مليون شخص".

ولفت إلى أن تجاوز قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 225 مليار دولار، دليل واضح على نجاح تركيا في اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة تفشي كورونا، وعدم سماحها للوباء بإلحاق الضرر في قطاعي الإنتاج والتصدير.