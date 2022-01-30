تشاوش أوغلو عشية زيارته للبحرين: لن ننسى وقوف البحرين لجانبنا عام 2016

أدلى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بتصريح للصحافة البحرينية قبيل زيارته للمملكة تبدأ الأحد وتستغرق يومين، أكد فيه أن العلاقات التركية البحرينية تستمد قوتها من الروابط القوية والتضامن بين شعبي البلدين، فيما رحب ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين الدول الخليجية.

وقال تشاوش أوغلو: "أقوم بزيارة البحرين مرة أخرى لأؤكد التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الذي يضمن العلاقات القوية والعميقة الجذور بين البلدين الشقيقين".

وأشار إلى الاتفاق على تنشيط العلاقات المشتركة خلال زيارة نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني لتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

وأكد أن زيارته الحالية إلى المنامة هي مؤشر آخر على إرادة البلدين المشتركة لتوسيع وتعميق تلك العلاقات.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن الدولتين وقفتا جنبا إلى جنب في الأوقات الصعبة، حيث كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة أول زعيم من المنطقة يزور تركيا بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها في 15 يوليو/تموز 2016.

ونوه أن "الشعب التركي والقيادة التركية سيتذكرون دائمًا هذا الموقف الصريح للتضامن في وجه مثل هذا التحدي".

وذكر انه تم توقيع أكثر من أربعين اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم لتوسيع وتعميق التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات باستمرار في العديد من المجالات مثل الدفاع والتجارة والصحة والتعليم والثقافة والسياحة.

وأشار الى ان هناك رؤية مشتركة للمنطقة وخارجها، بما في ذلك منطقة خليجية موحدة ومستقرة وآمنة، لافتا الى أن الحقبة الجديدة من الحوار والتعاون في المنطقة ستوفر فرصة سانحة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار.

وأضاف أن جميع دول المنطقة تواجه تحديات مماثلة مثل جائحة كورونا والاتجار بالبشر والإرهاب وأن "العامين الماضيين أظهرا أننا أقوى بكثير عندما نقف معًا وندعم بعضنا بعضا في مواجهة مثل هذه التحديات المشتركة"،

وتابع "لذلك فإننا نرحب ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة، ونقدر بشكل خاص جهود البحرين الناجحة في هذا المجال".

وأكد وزير الخارجية التركي أن "هذه هي اللحظة المناسبة لجعل العلاقات بين تركيا والبحرين أقوى من أي وقت مضى، قائلا: "دعونا نغتنم هذه اللحظة، حتى نتأكد أن عام 2023، الذي يصادف الذكرى الخمسين لعلاقاتنا الدبلوماسية، يصبح علامة فارقة حقيقية في تعاوننا الثنائي".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن زيارة تشاوش أوغلو إلى مملكة البحرين، تأتي استجابة لدعوة من نظيره عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسيتم خلال اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية مع البحرين