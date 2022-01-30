نائب الرئيس التركي يعزي في وفاة المفكر الإسلامي السوري جودت سعيد

قدم نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، تعازيه في وفاة المفكر الإسلامي السوري جودت سعيد، الذي وافته المنية في اسطنبول اليوم.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، دعا أوقطاي بالرحمة للمفكر السوري الشهير، وبالصبر والسلوان لأسرته ومحبيه.

ولد جودت سعيد في قرية بئر عجم بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا عام 1931، ودرس العلوم الشرعية في الأزهر الشريف بمصر.

وللراحل العديد من المؤلفات أبرزها، "حتى يغيروا ما في أنفسهم"، و"مذهب ابن آدم الأول"، و"فقدان التوازن الاجتماعي"، و"العمل قدرة وإرادة".

ويعتبر سعيد الذي يتحدث اللغتين العربية والشركسية من أبرز المفكرين الإسلاميين المعاصرين، الذين شكلوا امتدادا لمدرسة مالك بن نبي ومحمد إقبال.

وفي كلمات سابقة له أكد الراحل أنه "لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع تغيير قناعات وأفكار أحد عبر الضغط والعنف، والقرآن يوصينا بعدم استخدام الإكراه في الإقناع".

ودعا إلى "حل المشاكل بطرق حضارية، وليس عبر القوة، فالمسلمون ليسوا الوحيدين الذين تركوا سوريا، بل اضطر عديد من منتسبي الطوائف والمذاهب الأخرى إلى ترك قراهم ومغادرة البلاد، ويعانون من أزمة كبيرة بسبب الضغط الذي وقع عليهم لتغيير قناعاتهم وأفكارهم".

وقال سعيد أيضا إن "المجتمعات المظلومة والمقهورة تعرف معنى كلمة العدالة أكثر من غيرها، وإن عصر انتهاك الأنظمة لحقوق الشعوب انتهى".