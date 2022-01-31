أردوغان يشيد بدور المدرسين ومكانتهم في تركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا أكثر دولة عملت على تحسين أجور المدرسين خلال العشرين سنة الماضية، مقارنة مع الدول الأوروبية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين، في حفل تعيين 15 ألف مدرس جديد، أقيم في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستكمل الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي دون انقطاع.

وأردف: "رغم المصاعب التي تسبب بها الوباء، أصبحنا واحدة من الدول القليلة التي يمكنها مواصلة أنشطتها التعليمية في جميع أنحاء البلاد دون انقطاع".

وتابع: "علينا تحديث وتطوير محتوى التعليم، وخاصة المناهج الدراسية، وتقديم الأنسب لأطفالنا. ولا يمكن أن نفرط بأي من أطفالنا لصالح أي منظمة أو شبكة أو أيديولوجية منحرفة وهامشية".