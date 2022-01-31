تركيا وأرمينيا تستأنفان رحلات الطيران المدني بينهما بدءًا من الشهر القادم

تستأنف تركيا وأرمينيا رحلات الطيران المدني بينهما اعتباراً من 2 فبراير/ شباط المقبل، بعد توقف استمر قرابة عامين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن رحلات الطيران بين البلدين كانت متواصلة حتى عام 2020، عبر شركة "أطلس جت" للطيران، وتوقفت لاحقًا بسبب إفلاس الشركة.

وكانت رحلات الطيران وسيلة التنقل الوحيدة بين تركيا وأرمينيا، بسبب إغلاق الحدود بينهما منذ عام 1993.

وبعد محادثات التطبيع الأخيرة بين البلدين، اتفقت أنقرة ويريفان على استئناف رحلات الطيران بينهما عبر شركتي "بيغاسوس" التركية و"فلاي ون" الأرمينية.

وقالت وزارة النقل والبنية التحتية التركية إن رحلات الطيران ستستأنف بشكل متبادل اعتباراً من 2 فبراير المقبل.

ومؤخراً اتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف تطبيع كامل للعلاقات دون شروط مسبقة، وفق بيان أصدرته الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج، والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو.