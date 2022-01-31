ضبط 175 مهاجراً غير نظامي بولاية وان التركية

تمكنت السلطات التركية بولاية وان، شرقي البلاد، من ضبط 175 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بعد التأكد من دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تم إلقاء القبض أيضاً على المدعو "س. أ." بعدما ثبت تورطه في تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر شاحنته، وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، ونقل المهاجرين إلى مركز الترحيل في الولاية.

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مديرية أمن الولاية، أن وحداتها الخاصة بمكافحة تهريب البشر، نفذت الأسبوع الماضي، 4 عمليات في مناطق مختلفة بوان.

وأضافت أن العمليات المذكورة أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين بتهريب البشر، بينهم إيراني وأفغاني، مشيرة أنه عقب اكتمال التحقيقات اللازمة بحقهم تم نقلهم إلى المحكمة المعنية، والتي قضت بسجنهم على ذمة التحقيق.