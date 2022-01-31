مباحثات تركية قطرية حول التعاون بمجالي المساعدات والتنمية

بحث السفير التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، الإثنين، مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية (حكومي) خليفة الكواري، التعاون بين البلدين في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية.

ووفق الصندوق، عبر "تويتر"، فإنه "تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون والمواضيع ذات الطابع المشترك".

فيما ذكرت السفارة التركية، عبر "تويتر"، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التعاون بين تركيا وقطر في مجال المساعدات التنموية الخارجية والدولية. ونتطلع إلى العمل على مشاريع المساعدة الإنمائية".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا في المجالات كافة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه قضايا إقليمية ودولية متعددة، لا سيما قضايا منطقة الشرق الأوسط.