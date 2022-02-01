أردوغان يستقبل ميقاتي بمراسم رسمية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة سيارة رئيس الوزراء اللبناني حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول أردوغان وميقاتي إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي واللبناني وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وحيّا ميقاتي حرس الشرف، ثم توجه أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني لالتقاط صور أمام علمي بلديهما، وتوجها عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وحضر مراسم الاستقبال وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والداخلية سليمان صويلو.

كما حضر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الأتراك.