البرلمان الأذربيجاني يرفع مستوى العلاقات بين باكو وأنقرة إلى مستوى التحالف

صادق البرلمان الأذربيجاني، الثلاثاء، على "إعلان شوشة" الذي رفع مستوى العلاقات بين باكو وأنقرة إلى مستوى التحالف.

وناقش البرلمان مشروع القانون المتعلق بالتصديق على "إعلان شوشة" في جلسة اعتيادية عامة، الثلاثاء.

وبعد المناقشات جرى التصويت على مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة "شوشة" في إقليم "قره باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات منها تقنيات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والاقتصاد والعلاقات الإنسانية.