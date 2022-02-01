تركيا تعرب عن قلقها من تردي الأوضاع في ميانمار

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من الأوضاع في ميانمار، بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط 2021.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترفض بشكل مبدئي كافة أنواع الانقلابات وتدخل العسكر في السلطة، كما أعربت عن تمنياتها باتخاذ الخطوات الضرورية في ميانمار من أجل تحقيق الاستقرار والسلام وإعادة الديمقراطية.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، مضيفاً: "نجدد انتظارنا لاتخاذ خطوات من شأنها تحسين أوضاع المسلمين الروهنغيا وحل مسألتهم".

وفي 1 فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وحسب ناشطين محليين، فمنذ سنوات يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية راخين، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم..

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم.