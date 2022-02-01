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شاحنات تركية تحمل شعار "فليكن مسارك نحو الخير" تتجه بالطحين لإدلب

وكالة الأناضول للأنباء
افيون
نشر في 01.02.2022 16:09
آخر تحديث في 01.02.2022 16:17
أثناء مراسم توديع الشاحنات المتجه إلى إدلب وكالة الأناضول للأنباء أثناء مراسم توديع الشاحنات المتجه إلى إدلب (وكالة الأناضول للأنباء)

"فليكن مسارك نحو الخير" تحت هذا الشعار توجهت 3 شاحنات محملة بـ 75 طنا من الطحين، اليوم الثلاثاء، من ولاية أفيون قره حصار غربي تركيا، إلى المحتاجين في محافظة إدلب السورية.

وأفاد مصادر صحفية أن التبرعات جُمعت بالتعاون بين رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيين.

وشارك في حفل توديع الشاحنات مساعد والي المدينة نور الله قايا، الذي قال خلال كلمته إن تركيا تمد يدها لمساعدة كافة المظلومين والمضطهدين حول العالم.

وأضاف قايا أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري منذ بدء الحرب في بلادهم، وأن أنقرة بمنظماتها الحكومية والمدنية ستواصل هذه الوقفة.

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