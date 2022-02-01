صويلو: خفر السواحل اليوناني ألقى 3 مهاجرين بالبحر

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل مهاجر ونجاة اثنين آخرين بعد رميهم في البحر من قبل خفر السواحل اليوناني قبالة سواحل إزمير جنوب غربي البلاد.

وقال صويلو في تغريدة له عبر موقع تويتر، الاثنين: "الهمجية والقتل... ألقى خفر السواحل اليوناني 3 مهاجرين في البحر قبالة جزيرة قره أضه بقضاء تشمه، وتم إنقاذ 2 منهم، وتوفي الثالث".

وطالب صويلو بمحاسبة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فيما أضاف قال: "فلينم الاتحاد الأوروبي رسول الحريات وحقوق الإنسان".

وأرفق الوزير مع تغريدته فيديو لأحد المهاجرين، يشرح فيه كيف أخذت الشرطة اليونانية منهم هواتفهم النقالة ونقودهم، ورمتهم في البحر غير آبهة بقول قريبه إنه لا يعرف السباحة.

ولفت إلى أن قريبه غرق فيما سبح هو والمهاجر الآخر نحو الجزيرة، وأنقذهم خفر السواحل التركي.