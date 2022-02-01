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وزارة الخارجية التركية تفوز بجائزة "أفضل مركز استعلامات في العالم"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.02.2022 15:16
آخر تحديث في 01.02.2022 15:18
عن موقع وزارة الخارجية التركية (عن موقع وزارة الخارجية التركية)

فازت وزارة الخارجية التركية جائزة "أفضل مركز استعلامات في العالم" لتوفيرها خدمة الاستعلامات في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم على أتم وجه.

وبحسب تغريدة لوزارة الخارجية، الثلاثاء، نالت خدمة الاستعلامات في الممثليات الدبلوماسية التركية جائزة أفضل مركز استعلامات في فئة "أفضل خدمة حكومية" ضمن المسابقة التي ينظمها "مركز الاتصال العالمي".

وقدم المركز التهنئة للعاملين في خدمة الاستعلامات التركية، للتسهيلات التي يقدمها لمواطني البلاد في كافة أنحاء العالم.

وتأسس مركز الاستعلامات القنصلية في 2005، وبلغ عدد الاستفسارات التي أجاب عنها نحو 7 ملايين، ويعمل فيه 69 موظفا على مدار 24 ساعة.

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