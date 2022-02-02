أردوغان: "نسر الشتاء" قصفت الإرهابيين في 3 مناطق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قوات بلاده قصفت ليلا مواقع للإرهابيين في 3 مناطق في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال الشباب في تركيا، بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأضاف: "عندما قلت إننا سندخل أوكار الإرهابيين في غابار وجودي وتندورك وبيستلار ديرالار (مناطق شمال العراق وشرق وشمال شرقي تركيا) كان هناك من يسخر من ذلك، ها نحن قد دخلنا إلى أوكارهم".

وتابع موضحًا: "قصفنا ليلا مواقع (للإرهابيين) في 3 مناطق ولم يتمكنوا من العثور على مكان يفرون إليه".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي سوريا والعراق.

وأفادت أن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي "بي كا كا / ك ج ك / ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود.

واستطرد أردوغان في الحديث عن المنجزات التي حققتها حكومات "حزب العدالة والتنمية" على مدار السنوات الماضية.

وقال: "من ليس لديه حلم ليس له هدف، ومن ليس لديه هدف ليس له مسار. على مدى 20 عامًا حولنا كل الأحلام إلى أهداف أولا ثم إلى واقع".

وأكد أردوغان أن حكومات الحزب قطعت شوطا كبيرا في التعليم والصحة والأمن والعدالة والنقل والطاقة والصناعة والسياحة والزراعة والرياضة والدعم الاجتماعي، وفي كل مجال يمس حياة الشعب.

وأضاف: "أنشأنا البنية التحتية التي سترتقي بتركيا إلى ما فوق مستوى الحضارة المعاصرة بفضل استثماراتنا التي تزيد 5 و10 أضعاف ما تم إنجازه في تاريخ الجمهورية برمتها".

وأردف: "نحن الأن بصدد طفرة جديدة من شأنها أن تضع بلادنا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال نموذجها وديناميتها وقوتها وبرنامجها الخاص".

وتابع: "ها نحن على أعتاب عام 2023. نشهد معًا مرحلة تحول تركيا إلى أحد مراكز الإنتاج والتصدير الرائدة في العالم".

وأكد أن هدف وضع تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، ليس مجرد وعد أو خطاب فارغ.

وأوضح: "على العكس من ذلك، أنشأنا أولا البنية التحتية التي ستحقق وعدنا هذا، ثم أعلنا هدفنا. وتحقيقا لهذه الغاية أطلب من كل فرد من أمتي أن يؤمن ببلده ويثق بنا ويدعم أهدافنا".

وبين أن نضالهم يتمثل في جعل تركيا الأقوى في منطقتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، وواحدة من الدول الرائدة في العالم.