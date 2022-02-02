أردوغان يزور أوكرانيا الخميس

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدًا الخميس، زيارة رسمية إلى أوكرانيا تلبية لدعوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء، أن أردوغان سيزور أوكرانيا غدا تلبية لدعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع في العاصمة كييف سيبحث العلاقات التركية الأوكرانية على مستوى الشراكة الاستراتيجية بجميع أبعادها، وإمكانية تعميق التعاون بين البلدين.

كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن التوقيع على مختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستساهم في أرضية العلاقات الثنائية.