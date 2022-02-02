أردوغان يستقبل بارزاني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس إقليم شمالي العراق نجيرفان بارزاني.

وجرى لقاء أردوغان مع بارزاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان للرئاسة التركية.

فيما قالت رئاسة الإقليم، في بيان، إنهما "بحثا سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كردستان (شمالي العراق) مع تركيا، وأكدا على أهمية ورغبة الطرفين في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين".

كما تناولا "مجالات التعاون المشترك الأخرى، والأوضاع السياسية العراقية وآخر التطورات في المنطقة"، وفق البيان.

ووصل بارزاني إلى أنقرة في وقت سابق الأربعاء، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة في المجالات كافة، وخاصة التجارية والاقتصادية.