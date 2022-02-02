إقلاع أول رحلة جوية بين يريفان وإسطنبول

أقلعت أول رحلة تابعة لشركة "فلاي ون" الأرمينية من العاصمة يريفان نحو مدينة إسطنبول التركية، بعد انقطاع طويل.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وأرمينيا في إطار عملية التطبيع بين البلدين.

وانطلقت الطائرة من مطار "يريفان" الدولي في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب مسؤولي الشركة فإن الطائرة تقل نحو 60 راكبًا، ومن المنتظر أن تجري رحلة العودة من إسطنبول إلى يريفان مساء اليوم.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، أن شركة "بيغاسوس" ستقوم بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين مطاري "صبيحة كوكشن" في إسطنبول، ويريفان.

وأضافت في بيان أن السلطات الأرمينية سمحت أيضًا لشركة "فلاي ون" بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين يريفان وإسطنبول.

ووفقًا للاتفاق ستبدأ الرحلات المتبادلة اعتبارًا من 2 فبراير الموافق اليوم الأربعاء.

وفي يناير الماضي، اتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة، وفق بيان للخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج، والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.