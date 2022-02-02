البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

وصادقت الجمعية العامة للبرلمان، في جلستها الأربعاء، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من 10 فبراير/ شباط 2022.

وأشارت المذكرة الرئاسية، أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فعال ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بأنقرة، منذ 10 فبراير 2009.

كما لفتت إلى مشاركة العناصر التركية بفعالية في عمليات الكفاح المشترك للمجتمع الدولي ضد القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.

ولفتت المذكرة إلى تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة 12 مرة، لمدة عام واحد لكل منها، كان آخرها في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021.