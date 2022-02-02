تركيا.. رئاسة الجمهورية تطالب بتمديد عمل مهام القوات البحرية في خليج عدن

أرسلت الرئاسة التركية، الثلاثاء، مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة قواتها البحرية العاملة في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير/ شباط 2022.

وأشارت المذكرة الرئاسية المرسلة إلى رئاسة البرلمان، أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بأنقرة، منذ 10 فبراير 2009.

كما أشارت إلى مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.

ولفتت المذكرة إلى تمديد مهام القوات البحرية في خليج عدن 12 مرة، لمدة عام واحد لكل منها، كان آخرها في 26 يناير/ كانون الثاني 2021.

وطلبت المذكرة تمديد مهمة القوات عاما آخر اعتبارا من 10 فبراير 2022، بهدف استمرار تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.