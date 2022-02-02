تركيا تتعاون مع هونغ كونغ في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دخلت مذكرة تفاهم وقعتها تركيا وإقليم هونغ كونغ ذاتي الحكم، حول مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، حيز التنفيذ اليوم.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأربعاء، تصديق الرئيس رجب طيب أردوغان على مذكرة التفاهم المذكورة.

وأبرمت مذكرة التفاهم بين رئاسة مجلس التحقيق في الجرائم المالية "ماساك" التابعة لوزارة الخزانة والمالية التركية، وجهاز الاستخبارات "JFIU" في إقليم هونغ كونغ.

وتنص المذكرة على تعاون المؤسستين في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم المتصلة ببعضها، وتبادل وتحليل المعلومات بينهما في هذا المجال.