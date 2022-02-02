القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا تتعاون مع هونغ كونغ في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.02.2022 13:40
آخر تحديث في 02.02.2022 14:02
تركيا تتعاون مع هونغ كونغ في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دخلت مذكرة تفاهم وقعتها تركيا وإقليم هونغ كونغ ذاتي الحكم، حول مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، حيز التنفيذ اليوم.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأربعاء، تصديق الرئيس رجب طيب أردوغان على مذكرة التفاهم المذكورة.

وأبرمت مذكرة التفاهم بين رئاسة مجلس التحقيق في الجرائم المالية "ماساك" التابعة لوزارة الخزانة والمالية التركية، وجهاز الاستخبارات "JFIU" في إقليم هونغ كونغ.

وتنص المذكرة على تعاون المؤسستين في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم المتصلة ببعضها، وتبادل وتحليل المعلومات بينهما في هذا المجال.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أرسلت الرئاسة التركية، الثلاثاء، مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة قواتها...
مختارات