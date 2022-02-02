تركيا تدين محاولة الانقلاب في غينيا بيساو

أدانت وزارة الخارجية التركية محاولة الانقلاب التي شهدتها غينيا بيساو يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت في بيان الأربعاء، أن الوزير مولود تشاوش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو.

وخلال الاتصال، أدان وزير الخارجية محاولة الانقلاب أمس، وأكد وقوف تركيا إلى جانب شعب غينيا بيساو الصديق والشقيق.

يشار أن تشاوش أوغلو اتصل أمس بوزيرة خارجية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا، واطلع على معلومات حول التطورات وأعرب عن تضامن تركيا مع بلادها.

وأمس الثلاثاء، سُمع دوي إطلاق نار حول القصر الرئاسي في العاصمة بيساو، ووصفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الحادث بأنه "محاولة انقلاب".

وذكرت الإذاعة الحكومية أن إطلاق النار ألحق أضرارا بالقصر الحكومي وأن "الغزاة" يحتجزون مسؤولين حكوميين.

ولاحقا قال رئيس البلاد عمر سيسوكو إمبالو، في تغريدة: "أنا بخير والحمد لله"، مؤكدا أن "الوضع تحت سيطرة الحكومة".

يشار أن أربعة انقلابات عسكرية سبق أن وقعت في غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.