وزير الدفاع التركي يؤكد نجاح عملية "نسر الشتاء" ضد بي كا كا الإرهابي

كشف وزير الدفاع خلوصي أقار أن القوات المسلحة التركية دمرت مخابئ وأوكارا وتحصينات وكهوفا لتنظيم بي كا كا الإرهابي ضمن إطار عملية "نسر الشتاء" التي أطلقها الجيش اليوم في شمال العراق وسوريا.

وأضاف أقار في زيارته قيادة القوات الجوية التركية بالعاصمة أنقرة، أن قوات بلاده أتمت عملية "نسر الشتاء" بنجاح.

وأردف أن الجيش التركي استهدف في العملية مواقع الإرهابيين في شمال العراق وسوريا، وتمكن خلالها من تحييد عدد كبير منهم.

وأوضح أنهم يتابعون نتائج العملية عن كثب، وأنه سيتم الكشف عن حصيلتها النهائية في الساعات أو الأيام القادمة.

وأكد أقار استمرار تركيا في مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار، حتى القضاء على آخر عنصر من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.