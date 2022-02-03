أردوغان يدعو أطراف الأزمة الروسية-الأوكرانية للحوار وضبط النفس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة بلاده جميع الأطراف في الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس والحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة صباح الخميس، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى أوكرانيا تلبية لدعوة نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وأشار أردوغان أن برنامج زيارته إلى كييف سيتضمن عقد الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، لافتا أن اليوم يصادف الذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التركية الأوكرانية، ما يضفي أهمية أخرى للزيارة.

وأوضح أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره زيلينسكي، ثم سيترأسان لاحقا اجتماع المجلس الاستراتيجي.

وتابع: "سنستعرض خلال اجتماعاتنا علاقاتنا الثنائية بكافة أبعادها، كما سنتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة المدرجة في جدول أعمالنا المشترك، وسنعزز الأرضية التعاقدية لعلاقاتنا عبر توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات".

وذكر أردوغان أن تركيا قطعت في علاقاتها مع أوكرانيا شوطا طويلا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والصناعات الدفاعية.

ولفت أن بلاده استضافت العام الماضي أكثر من مليوني زائر من أوكرانيا رغم جائحة كورونا.

وأفاد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 60 بالمئة السنة الماضية مقارنة بعام 2020، لتبلغ 7.5 مليارات دولار، مؤكدا تقدمهم بخطى ثابتة نحو الهدف المتمثل بـ 10 مليارات دولار.

وأعرب عن ثقته أن اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها خلال الزيارة ستسرع الوصول إلى هذا الهدف.

وحول التصعيد الحاصل بين موسكو وكييف قال أردوغان: "نتابع عن كثب التحديات التي تواجهها أوكرانيا والتوتر الذي تشهده المنطقة ونعبر في كل منصة عن دعمنا لوحدة أراضي وسيادة جارتنا وشريكتنا الاستراتيجية أوكرانيا".

وأكد أن تركيا بصفتها دولة مطلة على البحر الأسود تدعو جميع الأطراف في الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس والحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وتابع: "من الواضح أنه ينبغي حل النزاع بالطرق السلمية وعلى أساس القانون الدولي، وبهذه المناسبة أؤكد مرة أخرى أننا مستعدون للقيام بدورنا لتهيئة أجواء الأمن والسلام في منطقتنا".

وبيّن أن بلاده تولي اهتماما خاصا لوضع تتار القرم، مشيرا أنهم يمثلون أحد العناصر الرئيسية لعلاقات تركيا مع أوكرانيا، وأن قضيتهم ستكون على رأس جدول أعماله في كييف.

وعبر عن ثقته بأن لقاءاته في كييف ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية الأوكرانية.