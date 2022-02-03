أردوغان يصرح أن زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستكون منتصف مارس

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا منتصف مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الخميس، قبيل توجهه إلى أوكرانيا من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري أواسط مارس القادم".

وأضاف أردوغان "وبهذه الزيارة سنسعى لوضع علاقاتنا الثنائية على أرضية أكثر إيجابية في المستقبل".

وتابع "هذا النهج الذي نتبعه موجود أيضا في إسرائيل. ربما نقوم بإرسال ممثلينا إلى إسرائيل قبيل زيارة هرتسوغ إلى تركيا كما فعلوا لتمهيد بدء المرحلة".

وحول اعتماد مجلس أوروبا قرارا مؤقتا بشأن إحالة قضية عثمان كافالا إلى المحكمة الأوروبية، قال الرئيس التركي: "لا يعنينا كلام المجلس الأوروبي ولا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وما ننتظره هو احترام محاكمنا".

وأضاف أردوغان "نحن لا نعترف بأولئك الذين لا يعترفون بمحاكمنا. ولن نحترم الذين لا يظهرون الاحترام لمحاكمنا".