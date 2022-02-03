اعتداء على مسجد في فيينا وأصابع الاتهام تشير إلى أنصار بي كا كا الإرهابية

اعتدى مجهولون على مسجد في العاصمة النمساوية، فيينا، تابع لاتحاد الثقافة التركية الإسلامية للتضامن الاجتماعي.

وقام المعتدون بعد منتصف ليل أمس، بتحطيم نوافذ المسجد الواقع بالقرب من مقر الاتحاد في فيينا.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال أوزجان جيهون، السفير التركي في فيينا، إن المسؤولين تواصلوا مع السلطات الأمنية للقيام بالإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وأضاف أن القنصل العام في فيينا، زار المقر واطلع على تفاصيل الحادثة.

وطالب بإلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة.

المسجد نفسه تعرض للاعتداء في سبتمبر/ أيلول 2020 من أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ويدير "اتحاد الثقافة التركية الإسلامية" نحو 60 مسجداً في عموم النمسا.