الخارجية التركية: نؤكد دعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا

هنأت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وكييف، مؤكدة على دعم تركيا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن أوكرانيا حليف استراتيجي لتركيا، وكان هناك تقدم ملحوظ في العلاقات خلال السنوات الأخيرة على أساس التفاهم المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.

وقالت إن هذا التقدم الملحوظ ساهم ترسيخ في السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضافت: "تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفي هذا الإطار لا تعترف بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم (من قبل روسيا)، أمّا في دونباس (شرقي اوكرانيا)، فإنها تؤيد إيجاد حل سلمي يتوافق مع القانون الدولي".

وذكرت أن الجهود المشتركة لحماية حقوق ومصالح تتار القرم الأتراك الذين يقيمون جسرًا للصداقة والتعاون بين البلدين، عززت العلاقات التركية-الأوكرانية.

وأكدت أن الخطوات المتبادلة التي ستتخذ خلال الاجتماع الـ10 للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده الخميس في كييف على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، وخلال المناسبات الأخرى في الفترة القادمة، سوف تساهم في توسيع وتعميق نطاق التعاون الثنائي.

وتابعت: "في الذكرى الثلاثين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية، نؤكد من جديد رغبتنا في تطوير تعاوننا أكثر في جميع المجالات من أجل رفاهية وسلامة شعوبنا".

وتشهد العلاقات التركية-الأوكرانية تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات منذ تأسيسها في 3 فبراير/ شباط من عام 1992.