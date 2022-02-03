انتهاء الاجتماع الثنائي بين أردوغان ونظيره الأوكراني

انتهى لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قصر مارينسكي الرئاسي بالعاصمة كييف.

وقبيل الاجتماع الثنائي، وضع أردوغان إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول الذي بني تخليدا لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ووقع أردوغان قبل بدء اجتماعه مع زيلينسكي، على دفتر شرف الرئاسة الأوكرانية.

وعقب اجتماعهما الذي استمر نحو 3 ساعات و10 دقائق، ترأس الزعيمان اجتماع وفدي البلدين.

ووصل أردوغان إلى أوكرانيا ظهر الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة زيلينسكي، بهدف المشاركة في الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار.

كما يرافقه كل من المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وعدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق، سيحضر أردوغان الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ثم توقيع عدد من الاتفاقيات قبيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين.