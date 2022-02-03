تركيا ولبنان يبحثان سبل التعاون في مجالي النقل البري والبحري

قال وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية، الأربعاء، إنه بحث مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري والبحري بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء بين الوزيرين، الثلاثاء الماضي، في سياق الزيارة الرسمية التي أجراها وفد حكومي لبناني برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي برفقة عدد من الوزراء، واستمرت يوما واحدا، بحسب وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن حمية بحث في لقائه مع إسماعيل أوغلو مجموعة من القضايا والمشاريع وسبل تعزيز بعض الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا في مجال النقل البري والبحري.

وتربط لبنان وتركيا 30 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة، أبرزها الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والثقافة، بالإضافة إلى اتفاقيات عسكرية وأمنية.

وتطرق حمية خلال اللقاء، إلى مشروع إعادة إحياء خطوط سكك الحديد في لبنان، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع أي شركة تركية تعنى بالسكك الحديد وتكون مهتمة بالاستثمار في لبنان.

من جانبه أكد الوزير التركي استعداد بلاده للمساعدة في هذا القطاع، والتعاون وتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لدراسة المشروع (سكك الحديد) ومن ثم الاستثمار به.

في الإطار ذاته، عقد حمية اجتماعا آخر مع وزير البيئة والتنظيم المدني والتغير المناخي التركي مراد كروم الذي أبدى استعداده لنقل الخبرات التركية فيما يخص التنظيم المدني إلى الجانب اللبناني..

وأوضحت الوكالة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارتين في البلدين، من أجل توقيع هذه المذكرة والسير بتنفيذها.