حكومة إقليم شمال العراق تحمل بي كا كا الإرهابي مسؤولية العمليات التركية في المنطقة

قال المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق جوتيار عادل، إن عمليات الجيش التركي في المنطقة سببها الوجود غير القانوني لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريح صحفي الأربعاء، بعد اجتماع مجلس الوزراء في حكومة إقليم شمال العراق.

وأوضح عادل أن "تنظيم بي كا كا لا يقبل بمنطقة كردستان ولا بحكومتها ولا بقيادتها، متسائلا: "بي كا كا ماذا يفعل في منطقتي سنجار وقنديل؟".

وأضاف أن عمليات تركيا في المنطقة ترجع إلى الوجود غير القانوني لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي فيها.

وأكد أن تنظيم "بي كا كا" وضع شعب كردستان في موقف صعب للغاية، مشيرا إلى إخلاء مئات القرى من سكانها وأصبح الناس بلا مأوى.

وذكر أن "منطقة كردستان كانت هي المتضررة، وأن هدف التنظيم هو إضعاف الإقليم".

يُذكر أن "بي كا كا"، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.