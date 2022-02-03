رئيس وزراء أوكرانيا: سنعقد 12 اتفاقية جديدة مع تركيا

كشف رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن بلاده تعتزم إبرام 12 اتفاقية جديدة مع تركيا بما فيها اتفاقية التجارة الحرة.

وقال شميغال خلال اجتماع الحكومة الأربعاء: "تم عرض مسودات اتفاقيات مع تركيا على الحكومة للمصادقة عليها بما فيها اتفاقية التجارة الحرة، وفي مجالات صناعات تكنولوجية وفضائية وجوية متطورة، وقوات الأمن وسياسات التوسع".

وأشار إلى أنه يتوقع توقيع الاتفاقيات الـ 12 غدًا الخميس.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عزم بلاده توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، خلال الزيارة المزمع أن يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا.