أردوغان ينتقد طريقة تعاطي الغرب مع التوتر الروسي الأوكراني

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طريقة تعاطي الغرب مع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يظهر حتى الآن نهجا إيجابيا لحل التوتر.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أوكرانيا التي زارها الخميس.

وقال أردوغان: "أنظار العالم موجهة للتطورات في دونباس والمناطق الحدودية، آمل ألا يفارق السلام المنطقة".

وأردف: "نرغب في عقد اجتماع رفيع بين السيدين بوتين وزيلينسكي"

وأضاف: "أبلغنا الرئيس الأوكراني زيلينسكي أننا مستعدون للمساهمة في خفض التوتر"

وتابع: "في حال تكليفنا بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد لقائي ببوتين، فإننا نقبل هذه المهمة وسنعمل على أداء المسؤولية الملقاة على عاتقنا"

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "الغرب لم يساهم في حل التوتر الروسي الأوكراني حتى الآن بل يعرقل الوضع".

كما أشار إلى أن بايدن لم يظهر حتى الآن نهجا إيجابيا لحل التوتر الروسي الأوكراني.

وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن تركيا تواصل بحزم كفاحها ضد تنظيم داعش الإرهابي والعقلية المنحرفة التي يمثلها وتسهم بشكل فاعل في الجهود الدولية في هذا الإطار.>

يتبع////