أنقرة تدعو اليونان إلى وضع حد فوري للمعاملة غير الإنسانية للمهاجرين على حدودها البرية أو البحرية

دعت وزارة الدفاع التركية القوات اليونانية إلى وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين سواء على الحدود البرية أو البحرية، وذلك على خلفية مصرع 19 مهاجرا تجمّدا بعد أن دفعتهم القوات اليونانية على حدودها.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، الجمعة، أن مشاهد المهاجرين الذين قضوا تجمدا نتيجة للمعاملة غير الإنسانية أحزنت الجميع بشدة، وذلك بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية.

وجاء في البيان: "يجب على اليونان أن تضع حدا فوريا للمعاملة غير الإنسانية سواء على حدودها البرية أو في البحار. وعلى اليونان، التي لا تأخذ حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على محمل الجد، أن تكف عن إيلام قلوب أمم العالم من خلال تعريض حياة المهاجرين للخطر".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن الشعب اليوناني رأى هذه المشاهد وشعر بالعار والحزن ورفض معاملة المهاجرين بهذه الطريقة. هذه المعاملة يجب أن تلفت انتباه الاتحاد الأوروبي الآن".

والأربعاء، أعلنت ولاية أدرنة العثور على جثث 12 مهاجرا فارقوا الحياة جراء البرد القارس، بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية.

والخميس، أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة بسبب البرد، إلى 19.