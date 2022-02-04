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الجيش الجورجي يتفق مع ورشة تركية لإمداده بأحذية عسكرية

وكالة الأناضول للأنباء
طوقات
نشر في 04.02.2022 15:27
أثناء تصنيع الأحذية بالورشة التركية وكالة الأناضول للأنباء أثناء تصنيع الأحذية بالورشة التركية (وكالة الأناضول للأنباء)

أبرمت ورشة تركية لتصنيع الأحذية بولاية طوقات شمالي البلاد اتفاقية لإنتاج 230 ألف زوج من الأحذية العسكرية لصالح الجيش الجورجي.

وتقع الورشة التي تأسست العام الماضي في قضاء يشيل يورت، وتلقت مؤخرا طلبية لإنتاج أحذية لصالح الجيش الجورجي.

وقال صاحب الورشة رضوان قليج، إنهم سينتهون من تسليم الطلبية لغاية نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن معظم العاملين في الورشة من النساء، وأنهم يعتزمون توسيع المنشأة بالتعاون مع بلدية المنطقة.

وأفاد أنهم يهدفون لإنتاج أحذية عسكرية لصالح الجيش التركي والقوات المسلحة في دول أوروبا، حال توسعة الورشة.

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