الجيش الجورجي يتفق مع ورشة تركية لإمداده بأحذية عسكرية

أبرمت ورشة تركية لتصنيع الأحذية بولاية طوقات شمالي البلاد اتفاقية لإنتاج 230 ألف زوج من الأحذية العسكرية لصالح الجيش الجورجي.

وتقع الورشة التي تأسست العام الماضي في قضاء يشيل يورت، وتلقت مؤخرا طلبية لإنتاج أحذية لصالح الجيش الجورجي.

وقال صاحب الورشة رضوان قليج، إنهم سينتهون من تسليم الطلبية لغاية نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن معظم العاملين في الورشة من النساء، وأنهم يعتزمون توسيع المنشأة بالتعاون مع بلدية المنطقة.

وأفاد أنهم يهدفون لإنتاج أحذية عسكرية لصالح الجيش التركي والقوات المسلحة في دول أوروبا، حال توسعة الورشة.