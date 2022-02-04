تركيا تدين تعاون الجيش الأمريكي مع إرهابيين لتنفيذ عملية ضد داعش

أدانت تركيا تلقي الجيش الأمريكي مساعدة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الإرهابية (الواجهة السياسية لتنظيم بي كا كا الإرهابي في سوريا)، أثناء عمليتها ضد تنظيم داعش يوم أمس، حيث أكدت رفضها فكرة التعاون مع تنظيم إرهابي من أجل القضاء على تنظيم إرهابي آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية التركية طانجو بلغيتش، والذي علّق فيه على عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، شمالي سوريا، حيث صرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، بأن الجيش الأمريكي تلقى مساعدة من قوات سوريا الديمقراطية الإرهابية لتنفيذ العملية.

وأوضح متحدث الخارجية التركية أن كفاح تركيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ودعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الخصوص، أمر واضح للجميع.

وتابع: "كعضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش، تلعب تركيا دورًا فعالا في مكافحة داعش والعقلية المنحرفة التي تمثله".

وأردف: "بهذه الوسيلة نؤكد مجددا بذل مزيد من الجهود لمكافحة كافة التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز بينها".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عصر الخميس، مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم داعش خلال العملية الأمريكية شمالي سوريا.

وقال بايدن إن القرشي فجر قنبلة في نفسه وعائلته في عمل آخر جبان وبائس.