رئيس البرلمان التركي يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما

شدد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب على أن العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا تساهم إسهاماً كبيراً في تطورات العلاقات بين الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شنطوب لدى استقباله رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" (البرلمان) الروسي ليونيد سلوتسكي، في إسطنبول.

وأكّد أن العلاقة الوثيقة والصداقة المستمرة على مستوى رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، مهمة أيضًا بالنسبة للمنطقة.

ولفت إلى أن سير العلاقات الثنائية على نحو جيد يقدم مساهمة كبيرة للتطورات العالمية أيضًا، ويجب على برلماني البلدين دعم هذه العلاقات.

بدوره شدّد سلوتسكي على أهمية الصداقة القائمة بين البرلمانين التركي والروسي، ورئيسي البلدين.

وأشاد المسؤول البرلماني الروسي بالمبادرات المهمة التي تقدم عليها تركيا وروسيا في مجالات مختلفة.