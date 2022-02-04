محسنون أتراك يرسلون شاحنات مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في سوريا

قام مواطنون محسنون من ولايتي قيصري ومرسين حملة مساعدات إنسانية إلى سوريا، الجمعة، جمعوا خلالها 3 شاحنات.

وذلك في إطار حملة أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي تحت عنوان "ليكن طريقنا الخير".

وأقيمت في مركز قيصري مراسم توديع الشاحنات المحملة بالطحين والفحم، بمشاركة مساعد مفتي الولاية محمد إيزجي، ومسؤولين آخرين.

وقال إيزجي، في كلمة الجمعة، إن قيصري أرسلت 710 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا منذ عام 2016.

وفي ولاية مرسين، قالت دار إفتاء قضاء طرسوس، في بيان، إنها ودعت شاحنة مساعدات إلى سوريا، في إطار حملة "ليكن طريقنا الخير".

وأكّد مفتي طرسوس علي جان، في البيان، "إننا نرسل محبة شعبنا وعطفه ورحمته وإحسانه إلى إخواننا المظلومين والمتضررين".